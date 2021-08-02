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В России начались продажи нового кроссовера Geely Atlas Pro

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Китайская компания Geely начала продажи в России кроссовера Atlas Pro. Об этом 2 августа сообщает «Автостат».

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На первом этапе Geely Atlas Pro выйдет на рынок с 1,5-литровым турбомотором, автоматической коробкой передач 7DCT, системой мягкого гибрида 48V EMS, полным приводом, в двух топовых комплектациях Flagship и Flagship+ стоимостью 2 119 990 рублей и 2 184 990 рублей соответственно.

В список оснащения варианта Flagship войдет полностью диодная оптика с автоматической системой управления дальним светом, дверь багажника на электрическом приводе, отделка салона экокожей, система подсветки с гаммой из 42 цветов, а также водительское сиденье с электрическими регулировками в шести направлениях.

Комплектацию Flagship+ дополнят панорамной крышей с электрическим люком и функцией автоматического затемнения антенной в форме акульего плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков.

7 мая сообщалось, что Geely в скором времени полностью прекратит российские продажи кроссовера Emgrand X7. Модель продавалась в России с 2015 года. За это время компания продала более 10,6 тыс. автомобилей.

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