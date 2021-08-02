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Москвичам рассказали о кратковременных дождях на неделе

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В Москве почти всю неделю ожидаются кратковременные дожди, а днем температура понизится до +25 градусов. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам метеоролога, сегодня в столице последний очень теплый день. При этом местами не исключен кратковременный дождь, может выпасть до 7 мм осадков. Также возможны гроза и порывы ветра при ней до 12–17 м/с.

«Мы считаем, что до 15 часов температура в городе повысится до плюс 28–30 градусов. Во вторник характер погоды будет меняться, в ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя более интенсивными дождями, не исключена гроза», — отметила Позднякова в беседе с «РИА Новости».

Также она добавила, что ночь на вторник будет теплой за счет облачности, столбики термометров будут достигать+17...+19 градусов, днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь, температура понизится до +22...+24 градусов, по области до +25, пишет «Москва 24».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало недели в Москве и Подмосковье будет жарким, сообщает телеканал «360». В регионе ожидается температура в пределах +29...+31 градусов, передает RT.

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