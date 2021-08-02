Россиянин Евлоев вышел в финал турнира по греко-римской борьбе на ОИ

Россиянин Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представитель сборной ОКР победил поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1 в полуфинале олимпийского турнира.

В финале, который состоится 3 августа, Евлоев встретится с победителем схватки между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.

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