Россиянин Евлоев вышел в финал турнира по греко-римской борьбе на ОИ
Россиянин Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
Представитель сборной ОКР победил поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1 в полуфинале олимпийского турнира.
В финале, который состоится 3 августа, Евлоев встретится с победителем схватки между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.
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