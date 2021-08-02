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Останки мамонтов обнаружили во время раскопок в Брянской области

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Археологическая экспедиция обнаружила останки мамонтов, а также предметы быта во время раскопок в селе Хотылево под Брянском. Ученые намерены подтвердить догадку о том, что территория была освоена людьми тысячи лет назад.

На раскопках одного из древнейших памятников археологии в бассейне реки Десна работают научные сотрудники и студенты из Брянска, Санкт-Петербурга и Москвы. На стоянке времен палеолита «Хотылево-1» обнаружены орудия труда, предметы быта, керамика, а также останки мамонтов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГТРК «Брянск».

Также на территории стоянки работают геологи. Они намерены исследовать почву и сформировать данные о климате территории в эпоху палеолита.

В конце июня сообщалось об обнаружении черепа шерстистого носорога в Тюменской области. Житель региона обнаружил останки в реке. Носороги обитали на территории Тюменской области одновременно с мамонтами — около 13 тыс. лет назад.

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