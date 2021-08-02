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Хозяина сгоревшего пансионата в Красногорске приговорили к 6 годам 5 месяцам колонии

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Дмитрия Новикова, хозяина дома престарелых в Красногорске Московской области, где в мае прошлого года погибли двенадцать человек, приговорили к 6 годам 5 месяцам колонии, сообщили в прокуратуре Московской области.

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«Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Москвы Дмитрия Новикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)», — говорится в сообщении.

Было установлено, что Новиков в марте 2019 года арендовал дом, в котором запланировал разместить пансионат для престарелых, в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск Московской области, он провел в нем перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки. При этом, подчеркнули в областной прокуратуре, им не были соблюдены меры пожарной безопасности, в частности не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.

В ходе проведения следственных действий собрана значительная доказательственная база, было проведено несколько осмотров с участием криминалистов, более 50 допросов, проверки показаний на месте, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

С марта 2019-го по март 2020-го в дом заселили 29 подопечных пожилого возраста. 10 мая там произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек.

Суд приговорил Новикова к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.

Дело о гибели постояльцев пансионата было направлено в суд в апреле. Новиков 38-летний полностью признал свою вину, пишет «Газета.ру».

Хоспис загорелся в ночь на 11 мая 2020 года. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое умерли от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Пожарным удалось спасти двадцать человек.

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