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«Роснефть» завершила работы по восстановлению Коневского мужского монастыря

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Компания «Роснефть» закончила масштабные работы по восстановлению всех сооружений Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, строительству инфраструктуры и хозяйственно-бытовых объектов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

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Монастырь основан в 1393 году, расположен на острове Коневец в Ладожском озере в Ленинградской области.

Восстановить исторические сооружения поручил президент России Владимир Путин. В 2016 году он посетил Коневский монастырь, в том же году начались соответствующие работы. После этого глава государства ежегодно посещал остров, лично курируя ход работ.

К восстановлению были привлечены высококлассные специалисты, художники и реставраторы. Таким образом были сохранены мельчайшие исторические детали, воссозданы сюжеты фресок.

Кроме того, «Роснефть» снабдила монастырь современной транспортной, энергетической, телекоммуникационной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой. До этого освещение на острове работало с перебоями, а обогрев осуществлялся за счет дизельного генератора. Компания проложила высоковольтный кабель по дну Ладожского озера.

При этом специалисты позаботились о том, чтобы современные элементы, такие как электрические уличные фонари, были органично вписаны в архитектурный ансамбль и не выбивались из общей стилистики монастыря.

Специально для острова по заказу «Роснефти» изготовили памятник основателю монастыря — преподобному Арсению Коневскому. Величественный монумент, который встречает гостей острова, изображает святого Арсения в лодке с иконой Божией Матери в руках. По задумке скульптора Андрея Ковальчука, преподобный будто благословляет всех посетителей Коневца.

Мастерам удалось полностью восстановить Странноприимный дом, сохранив при этом подлинную кладку. В историческом месте работает церковная лавка и Паломническая служба монастыря.

Путь на Коневец начинается в бухте Владимировская Ленинградской области, где для посетителей монастыря «Роснефть» построила комфортабельный многофункциональный комплекс. Здесь есть зона отдыха, кафе, АЗС для автомобилей, а также заправка для водного транспорта.

Для удобства туристов и паломников также реализовано регулярное транспортное сообщение между материком и островом. «Роснефть» закупила для этих целей несколько видов техники, в том числе катамаран «Святой Князь Владимир» и катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке.

По данным компании, на острове построен уникальный причал — более 180 метров. Сконструированный в виде чаши, он надежно защищает суда от волн. Причал рассчитан на швартовку в том числе круизных лайнеров.

Туристический водный сезон уже открыт. В 2021 году в 64 водных туристических маршрута России включено посещение Коневского монастыря. Круизные лайнеры уже прибывают на Коневец. Когда позволит международная эпидемиологическая обстановка, сюда смогут приходить суда из Финляндии, Германии, Швеции и других стран.

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