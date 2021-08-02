Актер рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Стеклова

Артисту Владимиру Стеклову, ранее госпитализированному с коронавирусом, стало лучше. Об этом 2 августа сообщил актер Владимир Долинский.

«Ну, в больнице он, сейчас ему получше... И жена, и он болеют», — цитирует Долинского «РИА Новости».

По словам актера, ожидаемый 10 августа в Санкт-Петербурге спектакль с участием Стеклова отменили.

Ранее, 30 июля, директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский рассказал, что состояние артиста стабильно и в больнице он пробудет неделю, пишет «Газета.ру».

Артиста госпитализировали с дыхательной недостаточностью и пневмонией 29 июля. У актера сильно поднялась температура и он потерял сознание, после чего дочь вызвала ему «скорую».

Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, художественный руководитель МСХТ. На его счету более 150 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!», «Кадетство» и «Молодежка» и другие.