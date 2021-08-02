Свыше 152 млн рублей направят на установку дорожных ограждений в Оренбуржье

На нескольких участках трасс в Оренбургской области установят металлическое барьерное ограждение. На проведение работ в 2021 году из федерального бюджета выделили свыше 152 млн рублей.

Согласно технической документации, барьерное ограждение будет устанавливаться сбоку по оси проезжей части. Госзакупка объявлена казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства». Об этом пишет «Урал56.Ру».

Ограждение необходимо установить с 146 по 419 км трассы М-5 «Урал», и на двух участках трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Работы должны быть проведены до 15 декабря. Гарантийный срок на ограждения составит пять лет.