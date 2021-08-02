На Алтае 40-летний мужчина удерживал в подвале двенадцатилетнюю девочку

Уголовное дело возбудили после похищения школьницы из Бийска в Алтайском крае. Девочку удерживал в подвале дома 40-летний мужчина. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК РФ) по региону.

«По данным следствия, днем 31 июля 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. <…> Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам ребенка были привлечены несколько десятков полицейских и волонтеров.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, заключили в ведомстве.

29 июля в Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского лагеря двух несовершеннолетних девушек. 20 июля они самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря и не вернулись.