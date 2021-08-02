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Источник сообщил о решении Тимановской остаться в посольстве Польши

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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину, приняла решение остаться под охраной в посольстве Польши в Японии. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в белорусской диаспоре в Токио.

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Как ожидается, оттуда спортсменка также в сопровождении японской полиции отправится на самолет.

Ранее в этот день стало известно, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отмечал, что страна готова принять легкоатлетку и обеспечить ей продолжение карьеры.

В свою очередь, белорусская сторона заявила, что посольство республики запросило у Токио информацию о спортсменке. Указывается, что сама Тимановская в посольство не обращалась.

Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую, которая участвовала на Олимпиаде в Токио-2020, отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

1 августа Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОКе также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее на прошлой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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