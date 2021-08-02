Запрет на посещение лесов продлили в Липецкой области

В Липецкой области продлили ограничение пребывания граждан в лесах. Ситуация связана с высоким риском возникновения природных пожаров.

Прежнее ограничение распространялось на срок с 9 по 29 июля. И.о. главы региональной администрации подписал новое постановление, согласно которому пребывание граждан в лесах и въезд на транспортных средствах запрещается до 19 августа. Об этом сообщает GOROD48.

На въездах в леса установлены предупредительные аншлаги. За нарушение правил пожарной безопасности физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 40 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф достигает 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о начале прокурорской проверки по факту природного пожара вблизи СНТ «Урал» в Оренбурге. В ликвидации горения сухой травы и валежника были задействованы беспилотники и вертолеты. Огонь добрался до территорий соседних СНТ, однако дома от пожара не пострадали.