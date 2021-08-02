Мантуров назвал сроки появления серийного Aurus на водороде

Серийная версия премиального автомобиля Aurus, оснащенного водородными топливными элементами, появится в 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Он (Aurus. — Ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — сказал министр в интервью «РБК-ТВ».

Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat стартовал 31 мая на предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан).

Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена стартует от 22 млн рублей.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.