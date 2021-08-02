В МИДе оценили заявление США о «провокациях» России в Черном море

Заявления США по Черному морю являются попыткой переложить ответственность за возможную эскалацию «с больной головы на здоровую», заявил 2 августа замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Речь идет о словах командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, что ВМС России «провоцируют североатлантический флот».

«Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», — цитирует Грушко «РИА Новости».

По словам дипломата, первопричиной усиливающейся напряженности между двумя странами является возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских рубежей. «Где Черное море и где США?» — возмутился Грушко.

Он отметил, что первыми шагами к уменьшению напряженности между Россией и странами НАТО могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии и предметная реакция на предложение российских военных по деэскалации и совершенствованию механизмов по избежанию военных инцидентов, в том числе установление минимально разрешенных дистанций между боевыми самолетами и боевыми кораблями.

Накануне Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.