Российские волейболистки проиграли команде Турции на Олимпиаде в Токио

Российские волейболистки проиграли команде Турции на групповом этапе Олимпийских игр в Токио. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась в пяти партиях. Итоговый счет — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

В итоге Россия занимает четвертое место в группе В и выходит в плей-офф. Как ожидается, там российские волейболистки встретятся с командой Бразилии, однако окончательно соперник определится позднее в этот день, после окончания матчей в параллельной группе.

Ранее в этот же день российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.