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Прокуратура начала проверку после природного пожара в Оренбуржье

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Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту природного пожара, возникшего вблизи СНТ «Урал» в областном центре. В ликвидации возгорания задействованы вертолеты и беспилотники.

Пожар возник в районе Протопоповской рощи 1 августа, началось горение сухой травы и валежника. К тушению привлекли почти 200 человек, а также вертолеты Ми-8, которые сбрасывали воду в районе возгорания. В ночь с 1 на 2 августа были эвакуированы дети и персонал лагеря «Чайка». На текущий момент возгорание локализовано. Окончательная площадь горения уточняется.

По факту пожара уже начала проверку прокуратура, сообщает РИА «Оренбуржье». В ходе проверки правоохранительные органы дадут оценку действиям должностных лиц Павловского участкового лесничества, которые отвечают за пожарную безопасность в лесах. В прокуратуре уточнили, что огонь распространился до территорий соседних СНТ, однако дома от огня не пострадали.

Сутками ранее сообщалось о ликвидации в Якутии трех природных пожаров общей площадью более 57 тыс. га. Сложная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном и других районах.

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