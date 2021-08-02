Отец пропавшего в Турции студента высказал версию его исчезновения

Двадцатилетний россиянин Макар Рагин, пропавший в Стамбуле, мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил его отец Федор Рагин.

«Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта», — заявил Рагин «РИА Новостям».

В настоящее время вместе полиция и российские дипломаты проверяют миграционные центры, добавил отец пропавшего.

Ранее в этот день сообщалось, что Макар Рагин пропал в Стамбуле, выйдя из отеля. Уточнялось, что 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в Стамбул на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в отель не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.