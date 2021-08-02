Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Мир
Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской
Мир
В МИДе оценили заявление США о «провокациях» России в Черном море
Общество
В России за сутки выявили 23 508 случаев COVID-19
Общество
Пенсионный фонд России начал выплаты по 10 тыс. рублей на школьников
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Шмелева и Войнова взяли бронзу на ОИ в командном спринте на велотреке

Отец пропавшего в Турции студента высказал версию его исчезновения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двадцатилетний россиянин Макар Рагин, пропавший в Стамбуле, мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил его отец Федор Рагин.

Секреты Ватикана: дело о пропавшей девушке обрастает тайнами
В загадочном исчезновении Эмануэлы Орланди фигурируют масоны, мафиози, разведка, террористы и двуличные священнослужители

«Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта», — заявил Рагин «РИА Новостям».

В настоящее время вместе полиция и российские дипломаты проверяют миграционные центры, добавил отец пропавшего.

Ранее в этот день сообщалось, что Макар Рагин пропал в Стамбуле, выйдя из отеля. Уточнялось, что 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в Стамбул на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в отель не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021