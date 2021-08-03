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Эксперт сравнил пользу подсолнечного и оливкового масла

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Оливковое масло почти не содержит омега-3 и омега-6 жирных кислот, однако это является его преимуществом. Такое мнение высказал биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев, сравнивая пользу от употребления в пищу оливкового и подсолнечного масла.

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«Основу оливкового масла составляют так называемые мононенасыщенные жирные кислоты, в первую очередь — олеиновая кислота. Они обладают достаточной текучестью для обеспечения пластичности клеточных мембран. Но при этом они меньше окисляются при готовке и хранении, чем полиненасыщенные жирные кислоты подсолнечного масла», — объяснил специалист в беседе с сайтом aif.ru.

По словам Москалева, это связанно с двойными связями в молекуле жира. Именно по ним и происходит окисление жиров, в результате чего образуются токсичные вещества. В мононенасыщенных жирах одна двойная связь, в полиненасыщенных — две, в связи с чем они окисляются легче и производят больше токсичных веществ, уточнил эксперт.

Он также напомнил об исследовании, в ходе которого изучалось влияние различных масел на старение печени животных. Так, выяснилось, что подсолнечное масло вызывает в печени фиброз — воспаление и замещение здоровой ткани соединительной, а также ультраструктурные изменения и окислительные процессы.

Употребление оливкового масла первого отжима (Extra Virgin) приводит к самым низким окислительным и ультраструктурным изменениям печени. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что такое оливковое масло может считаться источником диетического жира, который лучше всего сохраняет печень во время процесса старения.

Как добавил Москалев, среди прочего оливковое масло первого отжима имеет свойства антидепрессанта и транквилизатора. У мышей оно улучшало когнитивные функции и мешало развитию нейродегенерации. Также известно об антимутагенном действии продукта.

Ранее в апреле врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, что полный отказ от употребления мяса в пищу может привести к преждевременному старению кожи. Специалист отметила, что в мясных продуктах содержатся коллаген и витамины группы B, необходимые для поддержания молодости кожи.

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