Прага предложила белорусской спортсменке Тимановской убежище

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила предложение Праги об убежище, если она согласится, ей обещают максимально помочь. Об этом 2 августа заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.

«Представители властей Японии только что подтвердили нам, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила наше предложение о предоставлении убежища. Если она его примет, мы максимально поможем ей. Олимпиада не должна быть связана с политикой, действия режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко попросту постыдные», — написал он в своем Twitter.

Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

Ранее легкоатлетка сообщила, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как спортсменка бегает только короткие дистанции.

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