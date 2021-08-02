Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о «майдане»

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на майдане 2014 года. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора страны в Telegram-канале.

«Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева — на площади Независимости и прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

16 июня апелляционный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в обжаловании решения о заочном расследовании дела против него об узурпации власти.

В конце апреля в стране упростили процедуру заочного расследования в отношении покинувших страну.

25 марта в офисе генерального прокурора Украины заявили, что вправе начать процедуру экстрадиции Януковича по делу об узурпации власти.

Верховная рада Украины 17 февраля 2021 года приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском майдане. В первом пункте заявления говорится, что те события стали одним из «ключевых моментов формирования украинского государства». Согласно документу, вина за произошедшее в стране лежит именно на Януковиче.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Януковича. После смены власти в том же месяце политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.