Боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вернутся на ринг 13 августа

Боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо».

Мероприятие, трансляцию которого проведет телеканал РЕН ТВ, будет включать четыре боя. Денис Вильданов, известный как «Большой папа» встретится с Брюсом Хлебниковом.

Еще одним событием вечера станет противостояние камерунского боксера Тайсона Дижона и россиянина Артема Тарасова. Они оба потерпели поражения в феврале. При этом Тарасов проиграл Михаилу Кокляеву только по решению судей, в то время как Дижон был нокаутирован за пределы ринга Вячеславом Дациком. После синхронных поражений боксеры настроены на ожесточенную схватку.

Новым противником Дацика станет боец ММА Даниял Эльбаев, который намерен закончить встречу в статусе победителя.

Главным поединком вечера станет встреча россиянина Виталия Кудухова и гостя с Багамских островов — Александра Шермана, дебютировавшего на профессиональном ринге в 1997 году.

Кудухов становился чемпионом мира среди юношей, брал награды на чемпионатах России среди любителей. Несмотря на то что профессиональную карьеру она начал только в прошлом году, боксер в первом же бою сразил украинца Германа Скобенко, а затем выиграл турнир Гран-при «Короли Нокаутов Трофи».

Шерман отличился в 1999-м, когда сразил легендарного Фрэнка Вуда. Спортсмен побеждал в пяти своих последних поединках.

Бои турнира состоятся 13 августа, телеканал РЕН ТВ в 23:00 покажет прямую трансляцию.

Ранее, 22 июля в Москве прошел турнир в рамках Международного дня бокса. Зрители увидели три поединка, самым ярким из которых стал бой между Муратом Гассиевым и спортсменом из Германии Михаэлем Валлишем.

Первым из троих россиян на ринг вышел Михаил Алоян, ему противостоял боксер из Танзании Йохана Мчанья. Судьи присудили победу россиянину, он завоевал титул чемпиона РЕН ТВ.

Финальной встречей боксерского вечера стал бой Гассиева с Валлишем. Поединок продлился всего четыре раунда, в последнем соперник Гассиева получил череду серьезных ударов, после чего рефери остановил поединок. Победу присудили россиянину.

Завоевавший титул WBA Asia Мурат Гассиев проведет следующий бой через два или три месяца. Теперь он хочет прийти к титулу уже в супертяжелом весе.