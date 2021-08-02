В МИД Австрии заявили об отсутствии контактов Тимановской с дипломатами страны

В МИД Австрии знают о желании белорусской спортсменки Кристины Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину, попросить убежище, однако с дипломатами она пока не контактировала. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили «РИА Новости» в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

«Нам известны сообщения, распространенные в СМИ, но до сих пор никаких контактов между вышеупомянутой спортсменкой и посольством Австрии в Токио не было. В целом министерство иностранных дел заявляет, что прошения о предоставлении убежища можно подавать только лично и только в самой стране, то есть в Австрии», — рассказали агентству.

Ранее в этот день госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в свою очередь, сообщил о том, что страна готова принять белорусскую спортсменку и обеспечить ей продолжение карьеры.

Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что спортсменку отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама Тимановская назвала данную информацию враньем. По ее словам, на нее оказывается давление, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, сказав, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские.

31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь. На следующий день Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОКе также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.