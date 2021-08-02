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В МВД указали на рост числа киберпреступлений

Эксперт назвал причины роста числа киберпреступлений в России

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий оценил данные МВД России, согласно которым по итогам шести месяцев текущего года в стране число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На эту тему специалист высказался в беседе с RT в понедельник, 2 августа.

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По его словам, влиять на такой рост могут ряд событий, такие как улучшение раскрываемости преступлений в сфере высоких технологий.

Также Лукацкий указал на появление новой статьи в УК РФ, которая связана с обеспечением безопасности объектов критической инфраструктуры.

«Как раз за последнее время по этой статье было инициировано много новых уголовных дел, которых в прошлом году не было вообще. Это тоже могло повлиять на статистику. В условиях увеличения проникновения информационных технологий в нашу жизнь число противоправных поступков, связанных с этими технологиями, растет, что также будет сказываться и на статистике», — объяснил эксперт.

О росте числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России стало известно из доклада МВД ранее в этот день. Уточнялось, что больше половины таких преступлений (57,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (154,9 тыс.). С использованием интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), с помощью технологий мобильной связи — более трети (108,9 тыс.).

Как отмечал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, рост подобных правонарушений среди прочего обусловлен пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

Ранее, 7 июля, заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщал, что за минувший год число хакерских атак на критическую инфраструктуру страны выросло в 3,5 раза.

Храмов также добавил, что за последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений — с 65 тыс. до 510 тыс. По его словам, такие действия наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам.

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