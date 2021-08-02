Пять человек пострадали из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре

Пять человек пострадали из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре

2021-08-02 10:14:19

2021-08-02 10:14:19

2021-08-02 10:14:19

2021-08-02 10:14:19

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