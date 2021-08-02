Пассажиры рейса Москва–Каир пожаловались, что их заперли на 6 часов в самолете

Пассажиры рейса Москва–Каир пожаловались, что их заперли на 6 часов в самолете

2021-08-02 09:55:08

2021-08-02 09:55:08

2021-08-02 09:55:08

2021-08-02 09:55:08

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru