Четыре человека пострадали в ДТП в Новосибирске

При столкновении двух автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска пострадали четыре человека. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Инцидент произошел на улице Большевистской в 7:10.

«На территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств: автомобилей KIA Rio и Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира из автомобиля KIA Rio», — передает портал ngs.ru.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщает ТАСС, в результате ДТП пострадали двое мужчин и две женщины, одна из которых отказалась от госпитализации. «Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Ранее, 8 июля, стало известно, что в Новосибирске внедорожник совершил наезд на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадали четыре человека: с травмами различной степени тяжести госпитализированы самого водителя внедорожника, находившегося на остановке 26-летнего мужчину и двух сотрудниц торгового павильона, расположенного на остановке.