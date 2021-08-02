Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск. В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — заявил Путин.

Он добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими патриотические традиции.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надёжно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — заключил глава государства.

Ранее в этот день десантников поздравил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Впервые парашютное десантирование личного состава состоялось на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ, но самостоятельным родом войск ВДВ стали в сентябре 1941 года. Также войска выполняли множество задач в Афганистане, Чечне и во время миротворческой операции на Балканах.