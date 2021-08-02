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Эксперт рассказал об опасности автомобиля с кондиционером в жару

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Долгое нахождение в машине с кондиционером чревато рисками и для водителя, и для автомобиля. Об этом 2 августа сообщил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.

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По его словам, летом водители часто используют кондиционер для охлаждения салона, многие даже практикуют сон в машине. Между тем долгое нахождение в салоне с включенным кондиционером может быть смертельно опасно, указал эксперт.

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль — средство передвижения, а для того,чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения», — рассказал Зиманов радио Sputnik.

Кроме того, отметил доцент МАДИ, есть риск «убить» двигатель, гоняя автомобиль на холостом ходу.

«Работа на холостом ходу для двигателя — это «масляное голодание» для определенных его узлов. До самых важных частей двигателя масло может доходить лишь в ограниченном объеме, что сказывается на его ресурсе. Особенно если речь идет о нескольких часах такой работы вхолостую», — заявил Зиманов.

Он подчеркнул, что во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, бензиновый двигатель может перегреваться в отдельных местах. Кроме того, на холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором, уточнил специалист.

Ранее, 3 июня, автомобильные эксперты назвали эффективные способы охладить машину без кондиционера. По их словам, чтобы охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру, следует обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею.

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