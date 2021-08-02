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Названы сроки появления электромобиля Audi A6 E-Tron

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Серийное производство электрического лифтбека Audi A6 E-Tron начнется в 2022 году. Об этом сообщает Motor1.

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Длина автомобиля составит 4960 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1440 мм. Колесная база — 2950 мм. Лифтбек Audi A6 E-Tron будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) совокупной отдачей 470 л.с.

Отмечается, что зарядить батареи электромобиля от 5% до 80% можно будет за 25 минут. Запас хода Audi A6 E-Tron составит 700 км.

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1.

Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели как Audi A1 не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.

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