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Ученые перечислили способные продлить жизнь продукты

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Высокий уровень жирных кислот омега-3 в организме благотворно влияет на общее состояние организма, а также увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли американские ученые, работа которых опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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Согласно результатам исследования, омега-3 оказывают положительное воздействие на работу сердечной системы, а также способствуют снижению воспалений. При этом было установлено, что люди, у которых в крови выявлено повышенное содержание омега-3, живут на пять лет дольше.

Ученые подчеркивают, что уровень данных веществ в организме является не менее существенным фактором, влияющим на долголетие, чем курение.

Специалисты рекомендуют обогатить рацион продуктами, содержащими омега-3. К ним относится лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа.

При этом, как сообщали в апреле специалисты из Китая, для увеличения продолжительности жизни необходимо пятиразовое питание, при этом каждый день нужно съедать две порции фруктов и три — овощей. Вместе с тем отмечалось, что диета, богатая фруктами и овощами, способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, которые являются основными причинами смерти.

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