В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Самые высокие зарплаты в РФ в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Это в понедельник, 2 августа, следует из данных портала «Работа.ру».

Отмечается, что гендиректору компании по производству теплового оборудования предлагается зарплата до 600 тыс. рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, а также управленческие навыки и умение работать в офисных программах.

Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тыс. рублей. А техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера готовы платить до 275 тыс. — при условии, что у него имеются успешные реализованные проекты в данной области, приводят «РИА Новости» данные рейтинга.

Зарплата в 250 тыс. рублей предлагается главе разработчиков приложений для Android. От кандидата на вакансию требуется релевантный опыт в шесть лет.

14 июля аналитики выяснили, какие факторы, помимо зарплаты, являются для россиян ключевыми при поиске вакансий. Так, для большинства опрошенных (66%) решающим фактором считается удобный рабочий график. На него обращают внимание сразу после зарплатного предложения.

Ранее в июле специалисты составили перечень вакансий с самой высокой заработной платой, которые подразумевают удаленный формат работы. Первую строчку возглавила вакансия менеджера по продукту от агрегатора страховых услуг — ежемесячная плата работника составляет около 300 тыс. рублей