Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на Олимпийских играх (ОИ) в Токио.

Спортсмен продемонстрировал лучший результат в квалификации — 1183 очка. Финальный турнир состоится в понедельник, в 10:50 мск.

Ранее, 27 июля, Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Спортсмены обошли команду из Кореи со счетом 17:9 и заняли третье место турнира, пишет «Спорт Экспресс». В финале состязания они уступили китайским коллегам — Пан Вэю и Цзянь Рансиню. Третье место заняла Украина.

В стрельбе из пистолета на соревнованиях отличилась Виталина Бацарашкина, ставшая двукратной чемпионкой Олимпийских игр в Токио. Так, спортсменка победила в стрельбе из пистолета с 25 м. При этом 25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.