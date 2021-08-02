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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

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В Москве в понедельник, 2 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Предупреждение о жаркой погоде и температуре +30 градусов начнет действовать с 11.00 и продлится до 18:00. Кроме того, с 9.00 до 21.00 действует предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с и грозе.

В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе объявлено до 15.00.

Ранее, 1 августа, метеоролог Александр Голубев рассказал, что в Москве в начале осени ожидается теплая погода. Он уточнил, что первые 10 дней сентября будут по-летнему теплыми. Начиная со второй половины месяца в столице придут дожди, местами — с грозами.

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