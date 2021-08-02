Детеныши краснокнижных белых сов родились в Московском зоопарке

Редкие белые совы, занесенные в Международную Красную книгу, принесли потомство в Московском зоопарке. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на портале мэра Москвы.

«Белые совы в Московском зоопарке принесли потомство. Этим летом на свет появилось четверо птенцов. Вид занесен в Международную Красную книгу и относится к категории «уязвимый». Естественная популяция этих хищных пернатых насчитывает около 20 тыс. особей, но она сокращается из года в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели первичный ветеринарный осмотр новорожденных сов. Он показал, что все четверо птенцов здоровы.

«Брачный сезон у белых сов — их также называют полярными — проходит зимой. В феврале у пары наших сов начались ухаживания <…> Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда. Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу, а также защищал <…> В этот важный для них период жизни орнитологи старались не заходить в вольер без надобности», — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Когда совята подрастут, их отправят в ведущие российские или зарубежные зоопарки, чтобы помочь в создании резервной популяции редкого вида, уточняется в сообщении.

24 июля стало известно, что четыре птенца редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

В конце мая семеро козлят дагестанского тура появились на свет в Москве. Зоологи и ветеринары сразу осмотрели малышей, взвесили их и определили пол. Оказалось, что родились четыре мальчика и три девочки.