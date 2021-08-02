Гимнастка США Байлз объяснила свой отказ от соревнований на Играх

Четырехкратная олимпийская чемпионка Соединенных Штатов по спортивной гимнастике Симона Байлз сообщила о том, что ее многократные отказы от участия в соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио были обусловлены проблемами с психическим здоровьем. Подробности своего состояния она раскрыла в воскресенье, 1 августа, у себя в сторис в Instagram, которые были удалены.

В то же время американка отметила, что она не собирается уходить из спорта.

«Я не закончила. Просто мой разум и тело не синхронизированы. Не думаю, что вы понимаете, насколько это важно во время жесткой конкуренции. Мне не нужно объяснять, почему я ставлю свое здоровье на первое место. Физическое здоровье — это психическое здоровье», — приводит слова американской спортсменки газета «Спорт-экспресс».

По словам Байлз, проблемы со здоровьем начались сразу после квалификации. Девушка поделилась, что ей никогда не доводилось испытывать таких чувств: «это не весело».

Ранее, 31 июля, Байлз отказалась от участия в финале вольных упражнений, а также соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. До этого спортсменка решила не принимать участия в командном и индивидуальном многоборьях.

Версию о том, что лидер американской женской сборной Байлз могла отказаться от участия в финале соревнований из-за стресса, впервые опубликовал CNN. Отмечалось, что 24-летняя спортсменка, предположительно, не совладала с нервами перед финалом с россиянками, из-за чего приняла решение не участвовать далее в соревновании.

Отмечалось, что у спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Однако в Японии эти лекарства запрещены.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она 19-кратная чемпионка мира.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.