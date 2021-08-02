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Синоптики предрекли по-летнему теплое начало осени в Москве

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В Москве в начале осени ожидается теплая погода. Об этом рассказал метеоролог Александр Голубев в воскресенье, 1 августа.

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В беседе с «Вечерней Москвой» он уточнил, что первые 10 дней сентября будут по-летнему теплыми. Начиная со второй половины месяца в столицу придут дожди, местами — с грозами.

Голубев спрогнозировал, что в дневные часы температура воздуха будет составлять от +15 до +25 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до показателей в +5…+8 градусов.

Метеоролог отметил, что, вероятно, самым жарким днем месяца станет 12 сентября, после чего прогнозируется понижение температуры воздуха, пишет «Москва 24».

Как пишет РИАМО, самым жарким днем августа станет понедельник, 2 августа. Ожидается, что воздух в столице прогреется до +31 градуса. В целом, по прогнозам, в августе таких показателей больше не предвидится.

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа. По прогнозам Гидрометцентра, от 27 до 29 градусов тепла, в ночное время суток ожидается похолодание до +17 градусов. В Подмосковье синоптики прогнозируют от 26 до 31 градуса выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

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