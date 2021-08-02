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Иск о водной блокаде Крыма запланировали подать в суд до конца 2021 года

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Рабочая группа, которая занимается сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил глава комитета по законодательству регионального Госсовета республики Сергей Трофимов.

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«Я думаю, да», — сообщил Трофимов в ответ на вопрос о том, удастся ли собрать материалы и подать иск до конца года.

Он уточнил, что в настоящее время ведется очень кропотливая работа по подтверждению и оценке ущерба, который блокада принесла региону.

«Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени», — приводит ТАСС слова главы комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма.

Отмечается, что по предварительным данным, ущерб, нанесенный республике, составляет около 1,5 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 июля сообщил, что правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму.

В тот же день сообщалось, что первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для нужд Республики Крым. До сентября будет вестись анализ качества воды. В свою очередь, специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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