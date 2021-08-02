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Врач рассказала о проблемах с волосами после мытья ржавой водой

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Можно ли использовать ржавую воду, которая может течь из крана сразу после ремонтных работ или планового отключения водоснабжения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

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Как отметила специалист, вряд ли кто-то решится пить или готовить на такой воде, но при мытье ее можно использовать, поскольку большое количество железа в ржавой воде вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет.

«Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — приводит слова врача «Газета.ру»

В то же время такая вода может повлиять на вид волос, уточнила трихолог. Например, если волосы до этого были высветлены, то после мытья они приобретут нежелательный оттенок, и, чтобы его вывести, придется обратиться к парикмахеру. Ведь вывести желтоватый оттенок можно,только вновь осветлив волосы.

«Волосам в этом случае не позавидуешь — чем чаще они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», — пояснила Нагайцева.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что американские ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете выяснили, что снижение стресса поможет избавиться от седины.

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