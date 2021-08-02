В России за сутки выявили 23 508 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 23 508 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Самое большое число новых случаев выявлено в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596).

В общей сложности за сутки из-за осложнений инфекции погибли 785 человек, выздоровели 14 893.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса, с начала пандемии погибли 160 137 пациентов, выздоровели 5 640 783 человека.

Ранее, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России остается достаточно напряженной, однако есть регионы, где ситуация стабилизировалась. При этом она отметила необходимость ускорить вакцинацию от коронавируса в РФ.

В тот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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