Россиянин Евлоев вышел в полуфинал ОИ в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев прошел в полуфинал по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Евлоев одержал победу в категории до 97 кг в поединке против венгра Алекса Секе. Счет составил 6:2 в пользу российского спортсмена.

Полуфинальная битва должна состояться 2 августа.

Ранее в этот же день россиянин Максим Спесивцев прошел в полуфинал соревнований в одиночных заплывах на байдарках на 1000 м на летних Олимпийских играх в Токио. Результат спортсмена составил 3:44.136, что позволило ему выйти в полуфинал с первого места.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.