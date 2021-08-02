Диетолог рассказала о вреде газированных напитков

Газированная вода с сахаром может пагубно влиять на желудочно-кишечный тракт. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявила диетолог Ирина Писарева.

«Наличие ортофосфорной кислоты повреждает зубную эмаль и повышает кислотность желудка, поэтому не рекомендуется ее употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами, колитами. Ортофосфорная кислота плохо влияет на всасываемость кальция и вымывает его из костей скелета», — приводит RT слова Писаревой.

Она добавила, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, слизистая рта пересыхает во время их потребления, ими невозможно напиться.

«Напитки лайт низкокалорийные, но не такие безвредные, сахар в них заменен на искусственный подсластитель, в основном это аспартам <...> Не стоит пить в больших количествах и давать детям», — рассказала врач.

Специалист отметила, что сладкую газировку не рекомендуется употреблять беременным, маленьким детям, людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологией, а также нарушением сна.

Специалист объяснила, что умеренное употребление столовой газированной воды без сахара не принесет особого вреда организму.

8 июня сообщалось, что газированные напитки могут плохо влиять на мозг, а также вызывать ряд психических и когнитивных расстройств.

В тот же день врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова предупредила, что иногда даже низкокалорийные газированные напитки являются не лучшим вариантом на диете. Она рекомендовала отдать предпочтение обычной воде или воде с добавлением лимона.