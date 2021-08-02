Прямой эфир
Общество
Синоптики предрекли по-летнему теплое начало осени в Москве
Общество
Иск о водной блокаде Крыма запланировали подать в суд до конца 2021 года
Спорт
Россиянин Евлоев вышел в полуфинал ОИ в греко-римской борьбе
Общество
В МВД указали на рост числа киберпреступлений
Армия
Число военных на границе Афганистана увеличили до 1,8 тыс. человек
Спорт
Россиянин Спесивцев на ОИ вышел в полуфинал в одиночных заплывах на 1000 м
Спорт
МОК не обнаружил положительного результата на допинг у российских спортсменов
Общество
Движение на участке трассы в Приамурье остановили из-за подмыва дороги
Мир
В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Диетолог рассказала о вреде газированных напитков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газированная вода с сахаром может пагубно влиять на желудочно-кишечный тракт. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявила диетолог Ирина Писарева.

Пить или не пить: кому и почему вредны энергетические напитки
Медики опровергли мифы об их полезности

«Наличие ортофосфорной кислоты повреждает зубную эмаль и повышает кислотность желудка, поэтому не рекомендуется ее употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами, колитами. Ортофосфорная кислота плохо влияет на всасываемость кальция и вымывает его из костей скелета», — приводит RT слова Писаревой.

Она добавила, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, слизистая рта пересыхает во время их потребления, ими невозможно напиться.

«Напитки лайт низкокалорийные, но не такие безвредные, сахар в них заменен на искусственный подсластитель, в основном это аспартам <...> Не стоит пить в больших количествах и давать детям», — рассказала врач.

Специалист отметила, что сладкую газировку не рекомендуется употреблять беременным, маленьким детям, людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологией, а также нарушением сна.

Специалист объяснила, что умеренное употребление столовой газированной воды без сахара не принесет особого вреда организму.

8 июня сообщалось, что газированные напитки могут плохо влиять на мозг, а также вызывать ряд психических и когнитивных расстройств.

В тот же день врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова предупредила, что иногда даже низкокалорийные газированные напитки являются не лучшим вариантом на диете. Она рекомендовала отдать предпочтение обычной воде или воде с добавлением лимона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021