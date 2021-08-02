Россиянин Спесивцев на ОИ вышел в полуфинал в одиночных заплывах на 1000 м

Россиянин Максим Спесивцев прошел в полуфинал соревнований в одиночных заплывах на байдарках на 1000 м на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

С результатом 3:44.136 спортсмен вышел в полуфинал турнира с первого места.

Ранее в этот день россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова вышли в полуфинал соревнований байдарок-двоек на дистанции 500 м, а Светлана Черниговская вышла в полуфинал соревнований по гребле на байдарке на дистанции 200 м на летних Олимпийских играх.