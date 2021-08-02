Лесной пожар в районе СНТ «Урал» в Оренбурге локализовали

Пожар, вспыхнувший в воскресенье в районе СНТ «Урал» в Оренбурге, удалось локализовать. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

По информации ведомства, природный пожар на территории Протопоповской рощи города Оренбурга «локализован на всех участках» в 05:13 по мск.

Площадь возгорания уточняется. К борьбе с огнем привлечены 188 человек и 74 единицы техники, в том числе и вертолет Ми-8 МЧС России. Пострадавших нет.

В заявлении прокуратуры области отмечается, что огонь распространился и до соседних СНТ, но дома от огня не пострадали. Организована проверка деятельности СНТ на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.