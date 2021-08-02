Жертвами ДТП в Якутии стали три человека, еще два были госпитализированы. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется, среди погибших — 17-летний подросток, женщина-водитель автомобиля и еще один пассажир. Два пострадавших несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения, говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

По предварительной информации, женщина-водитель, направлявшаяся в Якутск, на 98-м км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» не справилась с управлением и съехала с дороги.

По факту ДТП прокуратура Якутии организовала проверку.

Ранее этим же днем, 2 августа, несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения сбили пешехода в Новой Москве.