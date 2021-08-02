МОК не намерен применять санкции до прояснения ситуации с Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) не применит санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии в связи с произошедшим с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской до получения полной картины случившегося. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Всё произошло только 10–11 часов назад, поэтому главное, что нам сделать, — убедиться, что с ней всё хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит», — цитирует его ТАСС.

Как пояснил Адамс, МОК запросил у НОК полный отчет, после получения которого организация начнет изучать вопрос на предмет того, «должны ли быть приняты какие-нибудь действия».

Ранее стало известно, что Тимановская провела ночь в токийском аэропорту. В МОК заявили, что побеседовали с белорусской спортсменкой, чтобы решить, что делать на этих днях. В организации отметили, что поддерживают ее во всем, а сейчас бегунья находится под защитой местных властей.

В воскресенье глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика готова предоставить Тимановской помощь. В тот же день в некоторых СМИ появилась информация, что Тимановская может попросить убежище в Германии или Австрии.

Тимановская пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте.

1 августа в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК. Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.