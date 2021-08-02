Россиянам напомнили о возможности получить выплату в 250 тыс. рублей

Замглавы Министерства труда Ольга Баталина рассказала о возможности получить выплату в размере 250 тыс. рублей в качестве стартового капитала на открытие собственного дела.

Как рассказала Баталина «Российской газете» 1 августа, речь идет о реализации программы социального контракта. Так, четверть миллиона рублей россияне могут получить, например, на открытие собственной кондитерской, парикмахерской или мастерской.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую», — приводит слова замминистра сайт kp.ru.

Социальный контракт с 2021 года можно заключать также для развития личного подсобного хозяйства. Это предполагает выплату в размере 100 тыс. рублей, пишет RT. Эти средства можно направить на покупку скота, птицы или сельскохозяйственной техники, а также на обустройство пасеки или строительство теплицы. Как отметила замминистра труда, обязательное условие для участия в программе — регистрация в качестве самозанятого, отмечает телеканал «360».

Для того чтобы получить соцконтракт, необходимо подать заявление в органы социальной защиты, где нужно указать сведения о доходах за последние три месяца. Семья может претендовать на поддержку, если ее доходы ниже прожиточного минимума.

Замминистра отметила, что ключевой задачей пособий является формирование дополнительного источника дохода у семей. Средства можно направить в том числе на переобучение для трудоустройства по месту жительства. После заключения соцконтракта человек получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Даже после приема на работу выплаты в аналогичном размере будут продолжаться в течение трех месяцев. Желающим получить пособие необходимо встать на учет в службе занятости и зарегистрироваться на портале «Работа в России», отмечает «Москва 24».

По словам Баталиной, в 2021 году все регионы, кроме Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы социального контракта. Она отметила, что на это выделено 26,3 млрд рублей, пишет телеканал «Звезда».

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