Прямой эфир
Спорт
МОК не обнаружил положительного результата на допинг у российских спортсменов
Происшествия
Движение на участке трассы в Приамурье остановили из-за подмыва дороги
Мир
В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
Спорт
Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 м
Экономика
Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ
Мир
Турецкий Ичмелер окутало дымом от лесных пожаров
Мир
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Экономика
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе
Мир
Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос

Россиянам напомнили о возможности получить выплату в 250 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы Министерства труда Ольга Баталина рассказала о возможности получить выплату в размере 250 тыс. рублей в качестве стартового капитала на открытие собственного дела.

Как рассказала Баталина «Российской газете» 1 августа, речь идет о реализации программы социального контракта. Так, четверть миллиона рублей россияне могут получить, например, на открытие собственной кондитерской, парикмахерской или мастерской.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую», — приводит слова замминистра сайт kp.ru.

Твердая десятка: россияне получат «школьные» выплаты уже 2 августа
Зачем Владимир Путин ускорил начисление помощи и что изменит в России открытие второй нитки Байкальского тоннеля

Социальный контракт с 2021 года можно заключать также для развития личного подсобного хозяйства. Это предполагает выплату в размере 100 тыс. рублей, пишет RT. Эти средства можно направить на покупку скота, птицы или сельскохозяйственной техники, а также на обустройство пасеки или строительство теплицы. Как отметила замминистра труда, обязательное условие для участия в программе — регистрация в качестве самозанятого, отмечает телеканал «360».

Для того чтобы получить соцконтракт, необходимо подать заявление в органы социальной защиты, где нужно указать сведения о доходах за последние три месяца. Семья может претендовать на поддержку, если ее доходы ниже прожиточного минимума.

Замминистра отметила, что ключевой задачей пособий является формирование дополнительного источника дохода у семей. Средства можно направить в том числе на переобучение для трудоустройства по месту жительства. После заключения соцконтракта человек получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Даже после приема на работу выплаты в аналогичном размере будут продолжаться в течение трех месяцев. Желающим получить пособие необходимо встать на учет в службе занятости и зарегистрироваться на портале «Работа в России», отмечает «Москва 24».

По словам Баталиной, в 2021 году все регионы, кроме Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы социального контракта. Она отметила, что на это выделено 26,3 млрд рублей, пишет телеканал «Звезда».

30 июня президент России Владимир Путин заявил, что система оказания финансовой помощи малому и среднему бизнесу в РФ будет развиваться.

29 июня во всех регионах России запустили новый сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства, который позволит государству оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и самостоятельно предлагать им адресную помощь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021