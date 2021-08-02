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Белорусский депутат назвал действия Тимановской подлостью и предательством

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Депутат палаты представителей Белоруссии Виталий Уткин обвинил бегунью Кристину Тимановскую в предательстве и назвал ее действия подлостью.

«Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», — цитирует парламентария гостелеканал СТВ.

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Уткин также не исключил того, что произошедшее с Тимановской могло быть заранее «спланированной политической акцией», если, уточнил депутат, учитывать то, что проводится в отношении Белоруссии.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек на своей странице в Facebook заявил, что республика готова предоставить Тимановской помощь. В воскресенье в некоторых СМИ появилась информация, что Тимановская может попросить убежище в Германии или Австрии.

Кроме того, 1 августа спортсменка пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте.

В воскресенье Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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