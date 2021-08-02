Экс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода США

Вывод военных сил Соединенных Штатов с территории Афганистана может спровоцировать «кровавую гражданскую войну». Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил экс-глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

Однако он указал, что предотвращение подобных рисков возможно при том условии, что американские военные силы оставят на афганской территории контингент войск. В противном случае Вашингтон отказывается от ряда ценностей, за которые боролись США. По словам Петреуса, весь мир сможет наблюдать за тем, как Соединенные Штаты не поддерживают демократические ценности.

«В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Ред.). Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.), хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем. Но для «Аль-Каиды» было бы легче, чтобы «Талибан» захватил контроль», — рассказал бывший глава разведывательного американского ведомства в своем интервью британской газете The Times.

Петреус отметил, что в условиях сценария контроля талибами афганской территории «миллионы беженцев» направятся в Пакистан и другие страны. Параллельно начнут ущемляться права и свобода местного населения, в частности женщин.

Бывший глава ЦРУ выразил уверенность в том, что американские военные способны предотвратить гражданскую войну, однако в сложившейся ситуации напряженная обстановка будет стабильно ухудшаться.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва считает маловероятным захват власти в Афганистане талибами. Аналогичное мнение выразил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В ходе онлайн-конференции он заявил, что Москва не считает, что талибы полностью захватят Афганистан, однако рассматривает такой вариант развития событий и готова к нему.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.