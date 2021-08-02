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Экс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода США

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Вывод военных сил Соединенных Штатов с территории Афганистана может спровоцировать «кровавую гражданскую войну». Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил экс-глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

Однако он указал, что предотвращение подобных рисков возможно при том условии, что американские военные силы оставят на афганской территории контингент войск. В противном случае Вашингтон отказывается от ряда ценностей, за которые боролись США. По словам Петреуса, весь мир сможет наблюдать за тем, как Соединенные Штаты не поддерживают демократические ценности.

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«В самом худшем случае мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Ред.). Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.), хотя я не думаю, что она сможет угрожать родине и Европе в ближайшем будущем. Но для «Аль-Каиды» было бы легче, чтобы «Талибан» захватил контроль», — рассказал бывший глава разведывательного американского ведомства в своем интервью британской газете The Times.

Петреус отметил, что в условиях сценария контроля талибами афганской территории «миллионы беженцев» направятся в Пакистан и другие страны. Параллельно начнут ущемляться права и свобода местного населения, в частности женщин.

Бывший глава ЦРУ выразил уверенность в том, что американские военные способны предотвратить гражданскую войну, однако в сложившейся ситуации напряженная обстановка будет стабильно ухудшаться.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва считает маловероятным захват власти в Афганистане талибами. Аналогичное мнение выразил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В ходе онлайн-конференции он заявил, что Москва не считает, что талибы полностью захватят Афганистан, однако рассматривает такой вариант развития событий и готова к нему.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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