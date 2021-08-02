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Актер сериала «Менталист» Джей Пиккетт умер на съемочной площадке

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Американский актер Джей Пиккетт скончался на съемочной площадке фильма «Долина сокровищ». Об этом сообщается на странице будущей киноленты в Facebook в воскресенье, 1 августа.

Как отметил сопродюсер картины Джим Хеффел, 60-летний Пиккетт умер во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. По словам продюсера ленты Трэвиса Миллса, предположительно, у Пиккетта случился сердечный приступ.

«Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше», — приводит Life.ru слова Миллса.

Джей Пиккетт — американский актер кино и телевидения. Зрителям он, в частности, известен по телесериалам «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Менталист» и «Декстер», пишет «Газета.ру».

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