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Движение транспорта частично возобновили на автостраде в Якутске после утечки газа

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Движение транспорта на участке автострады 50 лет Октября в Якутске частично возобновили после утечки газа. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

В компании уточнили, что уже возобновлено движение в сторону центра, а в сторону аэропорта планируется открыть его к 14:00 по местному времени (08:00 мск) 2 августа.

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Автострада в сторону центра будет перекрыта в 22:00 (16:00 мск) 2 августа для проведения ремонтных работ. Дорожное покрытие из-за происшествия было временно демонтировано, пишет REGNUM. В ночь на 3 августа планируется полностью восстановить асфальтовое покрытие трассы в обоих направлениях. Водителей попросили заранее планировать маршрут и пользоваться объездными путями во избежание заторов.

В пресс-службе городской мэрии уточнили, что движение большегрузного транспорта весом более 3,5 т в сторону центра Якутска будет разрешено по другому маршруту: Намский тракт – ул. 50 лет Советской Армии. До открытия движения автобусы будут ездить в аэропорт в объезд автострады.

Прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм произошел вечером в воскресенье, 1 августа, на четырехполосной автостраде. Утечка была тем же вечером локализована. Движение по участку автострады, где произошло ЧП, было ограничено. В региональном МЧС отметили, что угрозы для близлежащих зданий нет, пишет «Москва 24». В результате прорыва погибших и пострадавших нет, пишет RT. Никаких ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует.

Причины случившегося устанавливаются.

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