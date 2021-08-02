Власти США могут вернуть Трампу $1 млн налогов

Власти США, кажется, задолжали Дональду Трампу $1 млн. Руководство Чикаго неверно оценило небоскреб миллиардера, сообщает телеканал «Известия». В итоге за 2011-й бизнесмену могли насчитать лишних налогов. Сейчас делом занялись адвокаты 45-го президента США. Один суд уровня штата Иллинойс уже выигран. Прокурор пытается обжаловать решение в более высокой инстанции. Вокруг небоскреба Трампа в Чикаго споры идут давно. Бизнесмен еще в 2010-х говорил, что власти переоценили его собственность.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.